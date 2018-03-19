Глава ЦИК РТ: Выборы в Татарстане прошли спокойно и организованно

(Казань, 19 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Выборы Президента России в Татарстане прошли спокойно и организованно. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«Выборы в Татарстане прошли спокойно, организованно. Были обращения, информация, на которую оперативно реагировали. На все обращения даны соответствующие ответы», – заметил спикер.

При этом он подчеркнул, что председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова очень высоко оценила уровень проведения выборов в Татарстане.