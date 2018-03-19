Все новости Татарстан Россия

Политика

Глава ЦИК РТ: Выборы в Татарстане прошли спокойно и организованно

19 марта 2018, 08:43 , Фото: Салават Камалетдинов

Глава ЦИК РТ: Выборы в Татарстане прошли спокойно и организованно Поступали обращения, на которые оперативно реагировали, отметил Мидхат Шагиахметов.
В РТ наблюдать за выборами Президента РФ будут 2 иностранных наблюдателя
Казанцы могут узнать, где их избирательный участок, на сайте мэрии города
УИКи Татарстана приступили к работе
Хабаровских бизнесменов попросили помочь в проведении выборов
Рейтинг кандидата в Президенты РФ Дмитрия Медведева стабилен

(Казань, 19 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Выборы Президента России в Татарстане прошли спокойно и организованно. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«Выборы в Татарстане прошли спокойно, организованно. Были обращения, информация, на которую оперативно реагировали. На все обращения даны соответствующие ответы», – заметил спикер.

При этом он подчеркнул, что председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова очень высоко оценила уровень проведения выборов в Татарстане.


Фотогалерея

Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter