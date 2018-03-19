(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Два человека погибли и один в реанимации после пожара в казанской пятиэтажке, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Информация о пожаре в однокомнатной квартире дома №4 по улице Дежнёва поступила накануне ночью на единый номер вызова экстренных служб 112.

На место немедленно отправились сотрудники ПСЧ №3, №4 и №5, а также медики, полицейские, аварийные службы и дознаватель ОНД.

До появления огнеборцев из дома самостоятельно эвакуировались 35 человек. В окне на первом этаже виднелись языки пламени, а входная дверь в квартиру оказалась заперта.

В помещении огнеборцы обнаружили двух мужчин и женщину без сознания. При помощи спасательных масок из вынесли на улицу и передали врачам.

Через 14 минут пожарные справились с огнем. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В результате погибли 46-летний мужчина и 32-летняя женщина. Еще один 46-летний пострадавший госпитализирован в реанимацию ГКБ №7.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.