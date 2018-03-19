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На выборах Президента РФ в Татарстане проголосовали 77,45 процента избирателей

19 марта 2018, 08:27 , Фото: Салават Камалетдинов

На выборах Президента РФ в Татарстане проголосовали 77,45 процента избирателей В Казани участие в выборах приняли 61,47 процента горожан.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане явка на выборах Президента России, которые состоялись 18 марта, составила 77,45 процента от общего числа избирателей.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ председатель ЦИК республики Мидхат Шагиахметов.

В Казани проголосовали 61,47 процента избирателей, в Набережных Челнах – 79,54 процента, Альметьевске – 76,51 процента.

«На 8 часов утра обработано 100 процентов протоколов участковых избирательных комиссий по выборам Президента России», – отметил руководитель ЦИК Татарстана.

На утро 18 марта численность избирателей в республике равнялась 2,9 млн человек.

 


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