На выборах Президента РФ в Татарстане проголосовали 77,45 процента избирателей

(Казань, 19 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане явка на выборах Президента России, которые состоялись 18 марта, составила 77,45 процента от общего числа избирателей.
Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ председатель ЦИК республики Мидхат Шагиахметов.
В Казани проголосовали 61,47 процента избирателей, в Набережных Челнах – 79,54 процента, Альметьевске – 76,51 процента.
«На 8 часов утра обработано 100 процентов протоколов участковых избирательных комиссий по выборам Президента России», – отметил руководитель ЦИК Татарстана.
На утро 18 марта численность избирателей в республике равнялась 2,9 млн человек.