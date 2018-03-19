ЦИК обработал 99,75 процента протоколов на выборах Президента РФ

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Центральная избирательная комиссия России обработала 99,75 процента протоколов участковых избирательных комиссий, передает РИА Новости.

По результатам обработки действующий Президент РФ Владимир Путин на выборах главы государства заручился поддержкой 76,67 процентов избирателей, пришедших на выборы. Это рекордная в его карьере политическая поддержка, отмечает агентство.

Занявший второе место Павел Грудинин набирает 11,79 процента голосов избирателей, ставший третьим Владимир Жириновский – 5,66 процента.

Ксения Собчак заручилась поддержкой 1,67 процента голосов избирателей, Григорий Явлинский набрал 1,04 процента голосов.

За Бориса Титова проголосовали 0,76 процента избирателей, за Максима Сурайкина – 0,68 процента, а за Сергея Бабурина – 0,65 процента.

На пост Президента России претендовали восемь политиков: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).