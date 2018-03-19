Все новости Татарстан Россия

Политика

Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на выборах

19 марта 2018, 07:54

Действующий Президент России продолжает получать поздравления с победой на выборах главы государства.
Владимир Путин поздравил коллектив Государственного Русского музея с юбилеем
Президент России посетил в Казани Центр гимнастики и пожелал успехов спортсменкам
В.Путин: «Обеспечение надежной обороноспособности России - приоритет нашей государственной политики»
Владимир Путин поздравил «КАМАЗ-Мастер» с победой в ралли «Дакар-2013»
Во Владимирской области разработают мероприятия по реализации Послания Президента

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил действующего Президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Алиев заметил, что победа Путина свидетельствует о «высоком политическом авторитете и активной поддержке проводимого <...> курса».

При этом Президент Азербайджана обратил внимание на то, что обе страны «связывают многовековые тесные узы дружбы и добрососедства», и оценил личный вклад российского лидера в расширение сотрудничества между государствами.

Ранее Владимира Путина с победой на президентских выборах уже поздравили Председатель КНР Си Цзиньпинь, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и ряд других иностранных лидеров. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter