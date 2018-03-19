Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на выборах

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил действующего Президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Алиев заметил, что победа Путина свидетельствует о «высоком политическом авторитете и активной поддержке проводимого <...> курса».

При этом Президент Азербайджана обратил внимание на то, что обе страны «связывают многовековые тесные узы дружбы и добрососедства», и оценил личный вклад российского лидера в расширение сотрудничества между государствами.

Ранее Владимира Путина с победой на президентских выборах уже поздравили Председатель КНР Си Цзиньпинь, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и ряд других иностранных лидеров.