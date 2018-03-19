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Политика

Япония заявила о готовности развивать отношения с Россией

19 марта 2018, 07:42

Генсек японского Кабмина прокомментировал итоги выборов Президента РФ.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Япония готова продвигать сотрудничество, направленное на развитие отношений с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь японского Кабинета министров Есихидэ Суга, комментируя итоги выборов Президента РФ, передает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что его страна будет «настойчиво» вести переговоры о статусе Южных Курил, которые в Японии считают своей территорией.

На выборах Президента России по итогам обработки 99 процентов протоколов с большим отрывом лидирует действующий глава государства Владимир Путин. 


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