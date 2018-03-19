Названа вероятная причина суицида летчика Волошина

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Причиной самоубийства подозревавшегося некоторыми СМИ в причастности к гибели малайзийского Boeing 777 MH17 над Донбассом бывшего украинского летчика Владислава Волошина могли стать финансовые проблемы в аэропорту Николаева, исполняющим обязанности директора которого он был.

Об этом со ссылкой на анонимного работника аэропорта пишет местное издание «Новости-N».

По информации источника, в воздушной гавани сложилась сложная ситуация с ремонтом, в первую очередь – с его финансированием.

При этом бывшие сослуживцы Волошина из 299-й бригады тактической авиации ВВС Украины отзываются о нем как о впечатлительном человеке с повышенным чувством справедливости.