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Происшествия

Названа вероятная причина суицида летчика Волошина

19 марта 2018, 07:26

В аэропорту Николаева, которым руководил бывший пилот, существовали финансовые проблемы.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Причиной самоубийства подозревавшегося некоторыми СМИ в причастности к гибели малайзийского Boeing 777 MH17 над Донбассом бывшего украинского летчика Владислава Волошина могли стать финансовые проблемы в аэропорту Николаева, исполняющим обязанности директора которого он был.

Об этом со ссылкой на анонимного работника аэропорта пишет местное издание «Новости-N».

По информации источника, в воздушной гавани сложилась сложная ситуация с ремонтом, в первую очередь – с его финансированием.

При этом бывшие сослуживцы Волошина из 299-й бригады тактической авиации ВВС Украины отзываются о нем как о впечатлительном человеке с повышенным чувством справедливости.  


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