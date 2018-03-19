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Путин начал получать поздравления с победой на выборах от лидеров других стран

19 марта 2018, 07:12

Лидер КНР Си Цзиньпин направил российскому коллеге поздравительную телеграмму.

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Лидеры других стран начали поздравлять Президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства, передает РИА Новости.

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму, в которой назвал существующие между двумя странами связи примером международных отношений нового типа, которые основаны «на взаимоуважении, равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве».

При этом китайский лидер также выразил убежденность в том, что РФ сможет добиться новых успехов в государственном развитии.

По телефону поздравил Путина Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает его пресс-служба. Лидер же Кубы Рауль Кастро направил российскому коллеге поздравительное послание.

Поздравили Путина с победой на выборах также Президент Сербии Александр Вучич и Премьер-министр этой страны Ана Брнабич. Кроме того, поступили поздравления от президентов Венесуэлы Николаса Мадуро и Абхазии Рауля Хаджимбы. 


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