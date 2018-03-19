Климкин призвал Евросоюз ввести санкции против Шредера

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Европейский Союз ввести санкции против бывшего Федерального канцлера Германии Герхарда Шредера за ту поддержку, которую он оказывает проектам, инициируемым Россией. Об этом он заявил в разговоре с немецким изданием Bild.

«Герхард Шредер является самым важным лоббистом [Президента РФ Владимира] Путина во всем мире. Поэтому следует изучить, как ЕС может поступить в подобной ситуации», – пояснил глава украинского МИД.

Климкин уверен, что ограничительные меры должны вводиться против всех, «кто продвигает проекты Путина за рубежом».

В целом материал немецкого издания является ответом на статью в американской газете The Wall Street Journal, в которой был затронут вопрос об отсутствии санкций против экс-лидера ФРГ.