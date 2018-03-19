Подозревавшийся в причастности к гибели рейса MH17 летчик покончил с собой

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Подозревавшийся некоторыми СМИ в причастности к гибели малайзийского Boeing 777 MH17 над Донбассом бывший украинский летчик Владислав Волошин покончил с собой в Николаеве. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины по Николаевской области.

В сообщении отмечается, что в момент самоубийства семья находилась дома. Волошин был госпитализирован, но позднее скончался в БСМП. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

По словам родственников, в последнее время бывший летчик пребывал в подавленном состоянии.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над Донецкой областью Украины. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек.

Международная группа следователей, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, установила, что лайнер сбила ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Россия не признает выводов о местонахождении этого ЗРК.

Версия о причастности к трагедии Владислава Волошина, тогда служившего в ВВС Украины, не нашла никаких подтверждений.