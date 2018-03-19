После обработки 99 процентов протоколов Путин набирает 76,65 процента голосов

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). После обработки 99 процентов протоколов участковых избирательных комиссий действующий глава государства Владимир Путин лидирует на президентских выборах с 76,65 процента голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию РФ.

На втором месте расположился Павел Грудинин, за которого отдали свои голоса 11,82 процента голосов избирателей. Третьим стал Владимир Жириновский, которого поддержали 5,68 процента голосовавших.

Четвертое место заняла Ксения Собчак с 1,66 процента голосов избирателей, пятым же оказался Григорий Явлинский с 1,04 процента.

Трое остальных кандидатов набрали менее одного процента: Борис Титов (0,75 процента), Максим Сурайкин (0,68 процента) и Сергей Бабурин (0,65 процента).

ЦИК отмечает, что в дальнейшем эти данные могут измениться лишь на доли процентов, что не повлияет серьезно на результат.

При этом отмечается, что показатель явки по 95 процентам избирательных участков равняется 67 процентам.

На пост Президента России претендовали восемь политиков: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).