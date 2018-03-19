Все новости Татарстан Россия

Политика

После обработки 99 процентов протоколов Путин набирает 76,65 процента голосов

19 марта 2018, 06:05

После обработки 99 процентов протоколов Путин набирает 76,65 процента голосов Показатель явки по 95 процентам избирательных участков равняется 67 процентам.
ЦИК разрешил Владимиру Путину начать предвыборную кампанию
Путин подал в ЦИК документы для выдвижения на выборы Президента РФ
СМИ: В Кремле обсуждают сценарии выдвижения Путина на выборы Президента
Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах 2018 года
Владимир Путин поздравил коллектив Государственного Русского музея с юбилеем

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). После обработки 99 процентов протоколов участковых избирательных комиссий действующий глава государства Владимир Путин лидирует на президентских выборах с 76,65 процента голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию РФ.

На втором месте расположился Павел Грудинин, за которого отдали свои голоса 11,82 процента голосов избирателей. Третьим стал Владимир Жириновский, которого поддержали 5,68 процента голосовавших.

Четвертое место заняла Ксения Собчак с 1,66 процента голосов избирателей, пятым же оказался Григорий Явлинский с 1,04 процента.

Трое остальных кандидатов набрали менее одного процента: Борис Титов (0,75 процента), Максим Сурайкин (0,68 процента) и Сергей Бабурин (0,65 процента).

ЦИК отмечает, что в дальнейшем эти данные могут измениться лишь на доли процентов, что не повлияет серьезно на результат.

При этом отмечается, что показатель явки по 95 процентам избирательных участков равняется 67 процентам.

На пост Президента России претендовали восемь политиков: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»). 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter