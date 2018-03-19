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Политика

Путин заявил о готовности к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля

19 марта 2018, 00:24

По словам Президента РФ, об инциденте он узнал из СМИ.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Россия готова сотрудничать с Великобританией в расследовании дела бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает RT.

По его словам, об инциденте он узнал из СМИ. Путин напомнил, что Россия избавилась от химоружия, причем контроль за процессом уничтожения вели международные наблюдатели.

Ранее глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон выразил надежду на сотрудничество с Москвой в данном вопросе.


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