Климкин предложил работу высланным из России британцам

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). На Украине высланным из России британцам найдется работа. Предложение о трудоустройстве прозвучало от главы МИД страны Павла Климкина, сообщают Вести.Ru.

МИД РФ на фоне обострения отношений Москвы и Лондона в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля принял решение выслать 23 дипломатических сотрудников Посольства Великобритании в Москве из России.

Ранее Климкин предлагал Президенту Украины Петру Порошенко отказаться от членства в Содружестве Независимых Государств и разорвать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.