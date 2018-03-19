Студенты из Казани отправились в образовательный тур на заводы Ferrari и Lamborghini

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Сегодня студенты Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП) отправились в образовательный тур в Италию, где посетят такие крупные предприятия, как Ferrari и Lamborghini. Об этом сообщает пресс-служба университета.

На всемирно известных заводах студенты смогут увидеть, как внедряется в производственный процесс концепция четвертой промышленной революции. Кроме того, в рамках тура они побывают на заводе по выпуску оборудования для производства мороженого Carpigiani и в университете Carpigiani Gelato University, где готовят специалистов этой индустрии.

В Болонском университете для татарстанских студентов проведут лекцию о методах современного промышленного управления. Завершит образовательный тур встреча с главой дирекции по международным связям региона Венето Диего Веккьято.

Общеобразовательная поездка продлится до 25 марта, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе университета.