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В Елабуге наградили победителей фестиваля «Большие семейные игры»

19 марта 2018, 04:14 , Фото: «Камская новь»

В Елабуге наградили победителей фестиваля «Большие семейные игры» Первое место в спортивном фестивале заняла семья Шарафутдиновых.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В Елабуге наградили победителей фестиваля «Большие семейные игры „ГТО всей семьей“», пишет газета «Камская новь». 

Первое место в «Больших семейных играх» заняла семья Шарафутдиновых. Всего в муниципальном этапе спортивного фестиваля приняли участие 13 семей — призеры школьных этапов конкурса. Всем участникам на память были вручены значки с логотипом ГТО.

«Проведя этот фестиваль, мы выявили самые сильные семьи в Елабужском районе», — обратился к участникам первый заместитель начальника Управления по делам молодежи, спорту и туризму Марс Сафин. Он пожелал семьям здоровья, счастья и успехов.

 


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