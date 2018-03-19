Ученые создали безопасную краску для волос из графена

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Ученые из США превратили графен в безопасную для здоровья краску для волос, обладающую «угольным» цветом и защищающую человека от разрядов статики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Chem.

Графен — одиночный слой атомов углерода, которые соединены между собой структурой химических связей, напоминающих по своей геометрии структуру пчелиных сот. За создание графена, который обладает уникальными физико-химическими свойствами, работающие в Великобритании выходцы из России Константин Новоселов и Андрей Гейм получили Нобелевскую премию 2010 года по физике.

Графеновый «колер» не обязательно будет угольно черным — к примеру, если графен обработать кислородом или другими окислителями, он окрасится в светло-коричневый тон, а его нагрев сделает подобный материал более темным.