Американский фермер нашел уникального двухголового удава

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В американском штате Флорида местный фермер обнаружил новорожденного удава с двумя головами, сообщает РИА Новости со ссылкой на National Geographic.

Мужчина отнес змею ветеринарам. Те определили, что у рептилии не только две головы, но и два сердца и пищевода, что крайне редко встречается в природе. Эксперты отмечают, что раздельные пищеварительные системы уменьшают шансы выживания в дикой среде.

«Большинство змей, рожденных таким образом, умирают, потому что они не могут добывать достаточно питания. Кроме того, у них могут быть общие почки и проблемы с дефекацией», — рассказала ветеринар Лора Тилен.