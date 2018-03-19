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Американский фермер нашел уникального двухголового удава

19 марта 2018, 02:16

Ветеринары определили, что у рептилии не только две головы, но и два сердца и пищевода, что крайне редко встречается в природе.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В американском штате Флорида местный фермер обнаружил новорожденного удава с двумя головами, сообщает РИА Новости со ссылкой на National Geographic.

Мужчина отнес змею ветеринарам. Те определили, что у рептилии не только две головы, но и два сердца и пищевода, что крайне редко встречается в природе. Эксперты отмечают, что раздельные пищеварительные системы уменьшают шансы выживания в дикой среде.

«Большинство змей, рожденных таким образом, умирают, потому что они не могут добывать достаточно питания. Кроме того, у них могут быть общие почки и проблемы с дефекацией», — рассказала ветеринар Лора Тилен.


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