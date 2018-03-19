Андрей Кондратьев: Волонтеры штаба Владимира Путина отработали на «пятерку»

(Казань, 19 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Волонтеры штаба Владимира Путина в Татарстане во время предвыборной кампании отработали на полную «пятерку». Об этом сообщил первый заместитель руководителя регионального штаба Андрей Кондратьев сегодня в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ в Казани.

«Волонтеры штабы – это люди разного возраста. Самому юному добровольцу 18 лет, а самому взрослому – 63 года. Эта женщина везде ходила вместе с супругом. Хочу отметить интерес молодежи к политической жизни страны. 85 процентов наших волонтеров – это молодые люди в возрасте до 30 лет», — отметил спикер.

Андрей Кондратьев также отметил высокий интерес людей к работе в штабе на добровольных началах. Регистрация проходила на федеральном сайте, всего заявки подали 400 человек. 75 из них были отобраны по итогам собеседований.

«Мы проводили собеседования 10 дней. Всего штаб отработал 63 дня. Все волонтеры работали с огромным желанием, это был безвозмездный труд. Штаб принял более 400 звонков. Интересно, что более 60 процентов от общего числа звонков поступило от пенсионеров, 8 процентов – от безработных, 6 процентов – от рабочих заводов и 4 процента – от безработных», — рассказал Кондратьев.