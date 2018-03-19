Музейщики Елабуги обнаружили уникальную находку

(Елабуга, 19 марта, «Татар-татар», Гульнара Салихова). Сенсационную находку обнаружили сотрудники Музея-усадьбы Надежды Дуровой. Просматривая метрические книги Николаевской церкви об умерших за 1866 год, музейщики обнаружила запись о Клеопатре Дуровой — сестре Надежды Дуровой. Согласно этой записи Клеопатра скончалась 13 июня 1866 года и была погребена на Троицком кладбище Елабуги.

Брат Надежды Дуровой Василий, назначенный в 1831 году городничим Елабуги, привез с собой обеих сестер в Елабугу. Известно, что уезжая в Санкт-Петербург на встречу с Пушкиным, который заинтересовался ее мемуарами, Надежда Дурова заняла деньги на дорогу у сестры Клеопатры. Но через пять лет она вернулась в Елабугу. Главная причина этого приезда всегда волновала местных музейщиков.

«Что стало причиной ее возвращения именно в наш город, интересует не только нас, но и наших посетителей. Найденная в метрической книге запись с большой долей вероятности дает нам ответ на этот вопрос. Здесь осталась ее сестра, которая нуждалась в попечении. Девица (женщина) не могла в те времена находиться вне семьи. Дурова, пользуясь высочайшим разрешением носить мужское имя, обеспечила свободу не только себе, но смогла опекать и свою сестру», – делится научный сотрудник Елабужского музея-заповедника Светлана Митрофанова.

Клеопатра умерла в 1866 году, через три месяца после Надежды Дуровой.