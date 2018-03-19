В библиотеке Серебряного века Елабуги прочитают Тукая

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Библиотека Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника приглашает 26 апреля принять участие в проекте «Читаем Тукая», сообщает пресс-служба библиотеки.

Третий год подряд конкурс чтецов проходит в рамках республиканской акции «Музейная весна Татарстана-2018».

В день рождения Габдуллы Тукая желающие прочтут его произведения на русском, татарском, английском, немецком, туркменском и других языках. В проекте примут участие воспитанники детских садов, школьники, студенты, члены клубов Елабужского музея-заповедника.

Принять участие в проекте сможет каждый. Если выступающий не определился с любимым произведением, то сотрудники библиотеки подготовят выставку книг, газет и журналов, где можно будет выбрать и прочесть понравившийся отрывок из произведения Тукая.