Нацмузей РТ определит основные направления деятельности до 2020 года

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В Казани 20 марта состоится заседание Ученого совета Национального музея РТ, на котором будут подведены итоги за 2017 год и определены основные направления на 2018 год с перспективой до 2020 года, сообщает пресс-служба музея.

Совет работает с 1939 года, и сегодня в его состав входят ведущие ученые Татарстана.



Ученые обсудят выдвижение каталога крупномасштабной межмузейной выставки «Татарский костюм: история и современность» на соискание Премии имени И.Е. Забелина в области научных исследований при Государственном Историческом музее (Москва).

Среди ближайших задач музея – создание исторических экспозиций и выставок к 100-летию Татарстана, новых экспозиций Литературного музея Г. Тукая, Музея С. Сайдашева и других филиалов.



Также совет рассмотрит вопросы издания каталогов музейных коллекций, утвердит научные темы исследований.