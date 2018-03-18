На временных избирательных участках в больницах РТ проголосовали более 10,5 тыс. человек

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Для избирательной кампании в Татарстане было организовано 49 временных участков. В больницах проголосовали более 10,5 тыс. избирателей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ председатель ЦИК республики Мидхат Шагиахметов.

По состоянию на 19.30 в аэропорту Казани проголосовали около 500 человек, отметил спикер. «Среди проголосовавших в аэропорту – туристы, жители, уезжающие в отпуск в ОАЭ, в командировки, – отметил спикер. – Большая часть избирателей прибыла рейсом из Москвы и тоже имела возможность проголосовать».

По словам Шагиахметова, на железнодорожном вокзале Казани проголосовали около 300 избирателей. «Это – жители различных субъектов России, те, кто прибыл из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Свердловской области и других регионов», – сказал он.

«В общей сложности за ходом проведения выборов на избирательных участках наблюдали около 8,5 тыс. наблюдателей и более 5 тыс. членов комиссий с правом совещательного голоса, – проинформировал председатель ЦИК РТ. – На избирательных участках сегодня в течение дня работали около 200 представителей СМИ».

С 8 утра в республике открылись 65 территориальных избирательных комиссий (ТИК), 2817 участковых избирательных комиссий (УИК), в том числе 49 в местах временного пребывания избирателей (41 – в больницах, четыре – в СИЗО, два – в санаториях, один – в аэропорту, один – на железнодорожном вокзале).