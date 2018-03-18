Глава ЦИК РТ: Ближе к трем часам будем иметь первые предварительные результаты по выборам

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Первые предварительные результаты выборов Президента РФ в Республике Татарстан появятся ближе к трем часам ночи. Об этом на пресс-конференции в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ сообщил председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«Все избирательные участки в 20 часов закрыты, начался процесс подведения итогов голосования. Члены участковых комиссий приступили к этой работе. Данная процедура является непрерывной, последовательной, и каждое действие участковой избирательной комиссии оглашается», — сообщил Шагиахметов.

По данным на 18.00, явка на выборах Президента РФ в Татарстане составила 69,21 процента.