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Глава ЦИК РТ: Ближе к трем часам будем иметь первые предварительные результаты по выборам

18 марта 2018, 22:47 , Фото: Ильнар Тухбатов

Глава ЦИК РТ: Ближе к трем часам будем иметь первые предварительные результаты по выборам Все избирательные участки в РТ закрыты в 20.00, идет процесс подведения итогов голосования.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Первые предварительные результаты выборов Президента РФ в Республике Татарстан появятся ближе к трем часам ночи. Об этом на пресс-конференции в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ сообщил председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«Все избирательные участки в 20 часов закрыты, начался процесс подведения итогов голосования. Члены участковых комиссий приступили к этой работе. Данная процедура является непрерывной, последовательной, и каждое действие участковой избирательной комиссии оглашается», — сообщил Шагиахметов.

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По данным на 18.00, явка на выборах Президента РФ в Татарстане составила 69,21 процента.


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