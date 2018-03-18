Мидхат Шагиахметов: Председатель ЦИК РФ дала высокую оценку организации выборов в Татарстане

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова дала высокую оценку организации выборов в Татарстане. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ председатель ЦИК республики Мидхат Шагиахметов.

«Только что завершилось совещание в режиме видеоконференции с Центральной избирательной комиссией России под председательством Эллы Памфиловой», – рассказал спикер.

Он отметил, что голосование в Татарстане прошло в спокойной обстановке. «Мы можем констатировать высокий интерес татарстанцев к выборам Президента России», – подчеркнул Шагиахметов.

