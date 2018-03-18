Все новости Татарстан Россия

Политика

Мидхат Шагиахметов: Председатель ЦИК РФ дала высокую оценку организации выборов в Татарстане

18 марта 2018, 22:42 , Фото: Ильнар Тухбатов

Мидхат Шагиахметов: Председатель ЦИК РФ дала высокую оценку организации выборов в Татарстане Можно констатировать высокий интерес татарстанцев к выборам Президента России, отметил председатель ЦИК РТ.
В Нижнекамске почти три тысячи избирателей проголосуют на дому
На железнодорожном вокзале в Казани проголосовали 255 избирателей
МВД Украины не пустит россиян в дипмиссии для голосования 18 марта
Шайхразиев: Живущие в регионах татары собираются активно участвовать в выборах Президента
Лидер автономии киргизов Татарстана заявил о необходимости идти на выборы

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова дала высокую оценку организации выборов в Татарстане. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ председатель ЦИК республики Мидхат Шагиахметов.

«Только что завершилось совещание в режиме видеоконференции с Центральной избирательной комиссией России под председательством Эллы Памфиловой», – рассказал спикер.

ÐœÐ¸Ð´Ñ…Ð°Ñ‚ Ð¨Ð°Ð³Ð¸Ð°Ñ…Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð², Ð¸Ñ‚Ð¾Ð³Ð¸ Ð´Ð½Ñ

Он отметил, что голосование в Татарстане прошло в спокойной обстановке. «Мы можем констатировать высокий интерес татарстанцев к выборам Президента России», – подчеркнул Шагиахметов.
 


Фотогалерея

Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter