Резидент Comedy Club публично извинился перед Бузовой

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Резидент Comedy Club Андрей Скороход в Instagram попросил прощения у певицы Ольги Бузовой за оскорбление в ее адрес. Ранее он сравнил ведущую «Дома-2» с нелицеприятным существом из фильма «Хищник».



Бузова пригрозила подать в суд на «недомужчину». Девушку решил поддержать ее друг Тимур Батрутдинов.



«Оль, не торопись с эмоциями, пожалуйста. Я об этом ничего не знал, так как не провожу время в "Инстаграме". Я от себя прошу прощения за этот перегиб! Уверен, что в пост он не вкладывал негатива от себя, а действовал от имени своего персонажа. Я сейчас с ним поговорю, и мне жаль, что я узнаю об этом вот так официально, а не по личному звонку», – написал Тимур в комментарии к записи Бузовой.



Скороход, известный также как Глебати, извинился перед Ольгой спустя три недели. Он вызвал девушку на баттл, продолжая подшучивать над ней, в частности, над ее вокальными данными.



«Я считаю, что у нас с тобой нет конфликта, но если и ты так считаешь, то мы можем выяснить, кто прав, кто виноват, так, как это делают в XXI веке. Я вызываю тебя на рэп-баттл, Ольга Бузова. Ну, а что?! Петь там не надо – так что ты можешь не волноваться. Выступать для пьяных мы с тобой оба умеем. Так что я жду от тебя ответа», – сказал Андрей Скороход.



Ранее Гарик Харламов высмеял ведущую, назвав отношения Батрутдинова с Бузовой деградацией.

Публикация от Андрей Скороход (@andreiskorohod) 18 Фев 2018 в 1:17 PST