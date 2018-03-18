Эксперт о выборах Президента РФ: В стране существует патриотический социал-консервативный консенсус

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). На итоги выборов Президента РФ оказывает влияние тот факт, что в стране существует патриотический социально-консервативный консенсус. Об этом сегодня на пресс-конференции в информационно-экспертном центре сообщил доктор социологических наук, профессор, член-корреспондент Академии политической науки РФ Андрей Тузиков.

На площадке центра сегодня были озвучены результаты экзитполов, которые провел Фонд общественного мнения «Татарстан». Согласно данным ФОМ, Владимир Путин набрал 80,9 процента голосов избирателей. Второе место занимает Павел Грудинин (10,1 процента), тройку замыкает Владимир Жириновский (4,5 процента).

«Почему больших неожиданностей не произошло? Потому что в стране существует своеобразный патриотический социал-консервативный консенсус. Если мы посмотрим, то и Грудинин, и Путин, и Бабурин, и Жириновский, и Сурайкин – они все выступали с патриотических позиций», – заявил спикер.

Социал-консервативный конкурс подразумевает под собой сильное государство, активную внешнюю политику и самостоятельный курс, отмечает спикер.

«Запрос на некоторую “движуху” отражен в голосах, отданных за Собчак», – добавил Тузиков.

По его словам, это связано с тем, что Ксения Собчак выступала с социально значимых позиций.

«”Движуха” – вот она, 1,6 процента – отражает, наверное, тех, кто не прочь поиграть в какие-то радикальные изменения», – считает он.