В Челнах сложные погодные условия не помешали 77 процентам горожан сделать свой выбор

(Набережные Челны, 18 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Несмотря на пургу и снежные завалы на дорогах, в Набережных Челнах явка на выборы составила 77 процентов.

За последние два дня в городе объем выпавшего снега превысил месячную норму. В ночь перед воскресеньем дорожники работали в усиленном режиме. Однако утром на улицах города автомобилистов и пешеходов опять встретили заносы и сугробы. На дорогах вновь появилась снегоуборочная техника, во дворах жилых домов в очередной раз за лопаты взялись дворники. Показательно, что в усиленном режиме работникам ЖКХ пришлось работать в свой профессиональный праздник.

Глава Челнов Наиль Магдеев с утра поздравил представителей жилищно-коммунального хозяйства с особой датой и тут же попросил приложить все усилия для очистки города от снега. В Автограде началась большая снежная уборка.

В таких непростых условиях приходилось голосовать челнинцам. Некоторым горожанам до избирательных участков пришлось буквально ногами прокладывать дорогу или добираться по узким тропам, в которые превратились широкие тротуары. Несмотря на это, большая часть избирателей проявила гражданскую активность.

Как стало известно сразу же после закрытия избирательных участков, в Набережных Челнах явка избирателей составила 77,14 процента. Самые лучшие показатели продемонстрировал Комсомольский район — здесь к урнам пришли 78,87 процента от общего количества избирателей. В Автозаводском районе явка составила 76,76 процента, а в Центральном — 76,20 процента. В целом в Челнах проголосовали 284 тысячи 770 человек.