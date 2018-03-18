Экзитполы в Татарстане проводились на 58 избирательных участках

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня, в день выборов Президента России, Фондом общественного мнения «Татарстан» на 58 избирательных участках республики осуществлялись экзитполы (опросы на выходе из избирательных участков). Об этом сообщил на пресс-конференции в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ ответственный секретарь экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ Андрей Большаков.

Спикер отметил, что 36 процентов участков были расположены в Казани, 47 процентов – в других городах республики, 17 процентов – в сельских населенных пунктах.

По результатам экзитполов, самое большее количество голосов на выборах набрал Владимир Путин – 80,9 процента.

«Результаты, наверное, достаточно ожидаемые. Они коррелируют с теми опросами, которые проходили в республике. Это не официальные данные, а результаты экзитполов в Татарстане на выборах Президента России. Социологами было опрошено около 13,5 тыс. человек. Это большая цифра, которая дает возможность говорить о том, что экзитполы проведены достаточно репрезентативно», – сказал Большаков.

На разных участках согласились поделиться информацией от 60 до 70 процентов жителей, заметил он.

Спикер также подчеркнул, что выборы прошли при большой явке, как это ожидалось по предварительным социологическим опросам. Нарушения не носили определяющего характера и были минимальными.

С 8 утра в республике открылись 65 территориальных избирательных комиссий (ТИК), 2817 участковых избирательных комиссий (УИК), в том числе 49 в местах временного пребывания избирателей (41 – в больницах, четыре – в СИЗО, два – в санаториях, один – в аэропорту, один – на железнодорожном вокзале).