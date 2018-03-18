Генерал-лейтенант Евгений Вдовин: Наше будущее – в наших детях и внуках

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Выборы Президента РФ дают возможность выбрать будущее для детей и внуков. Такое мнение высказал генерал-лейтенант, бывший начальник Управления Федеральной службы безопасности РФ по Татарстану Евгений Вдовин.

«Хочу высказаться словами молодой мамы, которую я сегодня видел на своем избирательном участке № 42 в Казани. Эта мама пришла сюда вместе с сыном-дошкольником и после того, как она опустила бюллетень в урну, сказала: “Мы вместе с тобой сегодня решаем одну большую судьбу – судьбу страны. В ней жить мне и тебе. Это решение важно и для тебя, и для меня. Сейчас ты уже приобщился к общему делу через событие, значимое для всей страны”. Думаю, это очень важные слова. Наше будущее – в наших детях и внуках, и пусть их жизнь будет лучше, чем у нас, чем у наших отцов и дедов», – сказал Вдовин.

Сегодня на концерте для избирателей «Я проголосовал!» Президент РТ Рустам Минниханов поблагодарил жителей республики за активную гражданскую позицию.