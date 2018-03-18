В Тукаевском районе Татарстана явка составила 93 процента

(Тукаевский район, 18 марта, «Татар-информ», газета «Светлый путь»). Сегодня в 20 часов закрылись все 44 избирательных участка Тукаевского района Татарстана.

На избирательном участке № 2651, расположенном в селе Мелекес, были зарегистрированы 852 избирателя. Из них проголосовали 811 – таким образом, итоговая явка составила 95 процентов. По словам председателя участковой избирательной комиссии Галинура Булатова, на этом участке жалоб по организации выборов ни в письменной, ни в устной форме не поступало.

Итоговая явка избирателей по Тукаевскому району составила 93 процента: проголосовали 28 тыс. 973 избирателя из 31 тыс. 48, внесенных в списки.

Сейчас на всех участках ведется подсчет голосов.