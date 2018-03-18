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В Тукаевском районе Татарстана явка составила 93 процента

18 марта 2018, 21:22

В Тукаевском районе Татарстана явка составила 93 процента Все 44 избирательных участка района закрыты, начался подсчет голосов.
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(Тукаевский район, 18 марта, «Татар-информ», газета «Светлый путь»). Сегодня в 20 часов закрылись все 44 избирательных участка Тукаевского района Татарстана.

На избирательном участке № 2651, расположенном в селе Мелекес, были зарегистрированы 852 избирателя. Из них проголосовали 811 – таким образом, итоговая явка составила 95 процентов. По словам председателя участковой избирательной комиссии Галинура Булатова, на этом участке жалоб по организации выборов ни в письменной, ни в устной форме не поступало.

Итоговая явка избирателей по Тукаевскому району составила 93 процента: проголосовали 28 тыс. 973 избирателя из 31 тыс. 48, внесенных в списки.

Сейчас на всех участках ведется подсчет голосов. 


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