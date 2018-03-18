(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Двое детей и женщина погибли в страшном ДТП в Башкирии, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, смертельная авария произошла на 55-м километре автодороги Уфа – Янаул в Благовещенском районе республики. Водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел на встречку. Там он лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Ивеко».

В результате аварии погибли женщина и двое малолетних детей – пассажиры отечественной легковушки. Водитель «Лады» с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

Не исключено, что причиной аварии стали сложные погодные условия. На территории Башкирии со второй половины дня идет ледяной дождь и мокрый снег, а на дорогах сохраняются сильные заносы и гололедица.