Украинский МИД посоветовал гражданам РФ голосовать в России

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Желающим голосовать на выборах Президента РФ россиянам следовало для этого ехать на территорию России. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает УНН.

Сами выборы представитель украинского внешнеполитического ведомства назвала «незаконными», так как они проводятся и на территории Крыма, который власти Украины не признают российской территорией.

Эти выборы грубо нарушают фундаментальные принципы международного права, добавила Беца.

Ранее МВД Украины приняло решение не пускать россиян в диппредставительства РФ для участия в выборах. Полицейские и нацгвардейцы перекрыли доступ к зданиям.