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Политика

В Новошешминском районе РТ выборы прошли спокойно

18 марта 2018, 21:13

По предварительным данным, в голосовании приняли участие 94,3 процента избирателей.
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(Новошешминск, 18 марта, «Татар-информ», газета «Шешминская новь»). Ровно в 20 часов в Новошешминском районе Татарстана завершились выборы Президента России. По предварительным данным, в голосовании участвовали 10 тыс. 530 из 11 тыс. 169 избирателей района – 94,3 процента.

Сейчас в участковых избирательных комиссиях ведется подсчет голосов, отданных за кандидатов на пост главы государства.

Во время голосования на всех избирательных участках никаких нарушений закона и правопорядка зафиксировано не было.


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