В Новошешминском районе РТ выборы прошли спокойно

(Новошешминск, 18 марта, «Татар-информ», газета «Шешминская новь»). Ровно в 20 часов в Новошешминском районе Татарстана завершились выборы Президента России. По предварительным данным, в голосовании участвовали 10 тыс. 530 из 11 тыс. 169 избирателей района – 94,3 процента.
Сейчас в участковых избирательных комиссиях ведется подсчет голосов, отданных за кандидатов на пост главы государства.
Во время голосования на всех избирательных участках никаких нарушений закона и правопорядка зафиксировано не было.