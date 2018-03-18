В Казани сняли на видео, как инспектор ДПС помог женщине вызволить коляску из снежного плена

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В социальных сетях появилось видео того, как в Казани сотрудник Госавтоиспекции помог молодой маме вызволить коляску из снежного плена.

На кадрах с записи видеорегистратора из патрульной машины ГИБДД видно, как на дороге в снегу завязла коляска с ребенком. Молодая сама пытается своими силами вытащить «транспорт» из белого плена, но ей это не удается.

Инспекторы ГИБДД решают остановиться и помочь женщине. Спаситель в погонах с легкостью поднимает коляску с малышом и переносит на тротуар.

В комментариях к видео пользователи соцсети восхищаются поступком инспектора и надеются, что в Госавтоиспекции служат только такие отзывчивые и добрые сотрудники.