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Политика

ЦИК пока не получил серьезных жалоб от прямых участников выборов

18 марта 2018, 20:46

Жалобы сейчас поступают от наблюдателей, отметил замглавы ЦИК Булаев.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Центральная избирательная комиссия России в ходе президентских выборов не получала пока серьезных жалоб от их прямых участников, что является особенностью нынешней избирательной кампании. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, передает РИА Новости.

Булаев при этом предположил, что жалобы от кандидатов могут быть поданы в дальнейшем, но сам он их пока не видел.

«Жалуются люди, которые, в принципе, в этой кампании участвуют в качестве наблюдателей, но не более чем», – добавил зампред ЦИК. 


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