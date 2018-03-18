Житель Мамадышского района РТ отправился на выборы на деревянном олене

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Житель Мамадышского района Татарстана Рафиль Самигуллин оригинальным способом принял участие в фотомарафоне «#Айданавыборы».

На своей странице в социальной сети Instagram Рафиль Самигуллин опубликовал фотографию, где он в тюбетейке сидит верхом на самодельном деревянном олене. В руках у молодого человека – флаг Татарстана и баннер «#Айданавыборы».

Кроме того, житель Мамадышского района разместил видео, на котором машина везет его на деревянном олене на избирательный участок.

Публикация от Самигуллин Рафиль (@rafil_samigullin) 17 Мар 2018 в 9:33 PDT