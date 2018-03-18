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Житель Мамадышского района РТ отправился на выборы на деревянном олене

18 марта 2018, 20:36

Рафиль Самигуллин опубликовал в Instagram’е фото и видео, где он верхом на олене зовет всех голосовать.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Житель Мамадышского района Татарстана Рафиль Самигуллин оригинальным способом принял участие в фотомарафоне «#Айданавыборы».

На своей странице в социальной сети Instagram Рафиль Самигуллин опубликовал фотографию, где он в тюбетейке сидит верхом на самодельном деревянном олене. В руках у молодого человека – флаг Татарстана и баннер «#Айданавыборы».

Кроме того, житель Мамадышского района разместил видео, на котором машина везет его на деревянном олене на избирательный участок.

 

 

Публикация от Самигуллин Рафиль (@rafil_samigullin)

 

Креативчик на выборах😁#айданавыборы#татарстан#мамадыш#шадчи@aida_na_vibor

Публикация от Самигуллин Рафиль (@rafil_samigullin)


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