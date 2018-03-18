Посол РФ в США заявил о провокациях во время выборов

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил о провокациях, обнаружившихся во время досрочных выборов Президента РФ в США. Об этом пишут «Известия».

По словам дипломата, досрочные выборы прошли не совсем идеально. В частности, стены здания, где должны были проходить выборы Президента России, были облиты красящей жидкостью.

Кроме того, некоторые из людей, которые ранее согласились использовать свои помещения для голосования, получали угрозы, оказывались в нежелательных ситуациях и в результате отказывались от проведения выборов, сообщил Антонов.

Эти инциденты посол назвал «очень плохими» и напомнил, что каждая страна имеет свои демократические свободы и принципы.

Согласно имеющимся данным, в США досрочно проголосовали 982 россиянина. В общей сложности комиссией в посольстве было получено более 13 тыс. бюллетеней.