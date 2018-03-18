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Политика

Лондон надеется расследовать дело Скрипаля вместе с Москвой

18 марта 2018, 20:14

Британия обеспечит российским специалистам доступ к материалам расследования, пообещал глава МИД королевства Борис Джонсон.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Великобритания надеется расследовать отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии совместно с российской стороной. Об этом заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон, пишут «Известия».

Лондон готов также предоставить Москве доступ к материалам расследования, отметил он.

«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь раскрыть причины того, что случилось», – подчеркнул политик.

При этом он выразил сомнение в искренности желания российских властей докопаться до истины, замечает «Би-би-си».

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в городе Солсбери. При этом пострадали еще несколько десятков человек. Британия обвинила в отравлении Россию, та отвергла эти обвинения.


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