Анатолий Фомин: Ни у кого нет сомнений, что явка в Татарстане превысит 70 процентов

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Ни у кого не вызывает сомнений, что явка на выборах Президента России в Татарстане превысит 70 процентов. Об этом на пресс-конференции в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ заявил ее председатель Анатолий Фомин.

«Мы с вами видели (вы, наверное, все имели возможность проголосовать) очень активную явку. То, что сейчас будет явка по Татарстану более 70 процентов, уже ни у кого сомнений нет. Она будет очень солидной», – подчеркнул он.

Привлечение широких масс для контроля за процедурой голосования поможет снять очень много вопросов, уверен Фомин.

«Практически не поступает каких-то серьезных нареканий с точки зрения организации самого процесса, практически не возникает вопросов со стороны наблюдателей как от общественных объединений, так и от руководителей избирательных штабов кандидатов на должность Президента. И это говорит о многом», – добавил спикер.

Наблюдателей из Германии, Австрии, Израиля и стран Шанхайской организации сотрудничества очень интересует активность политических сил в Татарстане и в России в целом, рассказал Анатолий Фомин.

«Их очень интересует та активность политических сил в Татарстане и в целом в России, когда мы делали ставку на максимальную явку. И это очень хорошая тенденция. Для них, для европейцев, это несколько необычно, но тем не менее мы считаем, и они согласились с нашей точкой зрения, что такая активность граждан способствует легитимности, то есть это напрямую связанные вещи. Я думаю, они донесут до европейских стран свое впечатление о Татарстане, о Казани», – заключил он.