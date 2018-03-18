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Политика, Общество

На 27 избирательных участках Елабуги работают камеры видеонаблюдения

18 марта 2018, 19:51

Видеокамеры будут отключены после подсчета голосов избирателей.
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(Елабуга, 18 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге на 27 избирательных участках и в территориальной избирательной комиссии установлены системы видеонаблюдения.

Системы видеомониторинга состоят из двух камер, направленных на избирательную комиссию и на урну для голосования. Они будут отключены только после подсчета голосов избирателей.

По состоянию на 18 часов явка на выборы в самой Елабуге составила 72,8 процента. В сельских поселениях к этому времени свои голоса отдали 84,11 процента избирателей. Такие данные привели в ТИК Елабуги.

Избирательные участки в городе и районе открыты до 20 часов вечера.

Самый крупный пункт голосования расположен в школе № 10, где зарегистрированы более 5,6 тыс. избирателей. В районе самый многолюдный участок (примерно 1,6 тыс. избирателей) находится в Танайке. 


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