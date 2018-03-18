Ильнар Гирфанов: Наблюдение на выборах переходит на более высокий уровень

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Наблюдение на выборах в России выходит на новый, еще более высокий уровень. Об этом сегодня на площадке информационно-экспертного центра Общественной палаты Татарстана рассказал руководитель регионального отделения Корпуса наблюдателей в РТ Ильнар Гирфанов.

Сам корпус на территории республики работает уже несколько лет. Но именно в этом году при поддержке Общественной палаты Татарстана он смог развернуться максимально полно. В конце февраля был объявлен набор и началась подготовка общественных наблюдателей. Сегодня они работают на каждом из 2817 участков в РТ.

Возраст наблюдателей – от 18 до 60 лет. Большинство составляют представительницы прекрасной половины человечества. Каждый из наблюдателей независимо от того, работает он в крупном городе или следит за соблюдением закона в районе, имеет возможность фиксации нарушений и публикации их в системе Национального общественного мониторинга.

«За все это время поступили жалобы – три сообщения. Жаловались на неправильную установку камер – не были видны урны для голосования. В другом случае поступила жалоба на то, что не были подшиты книги избирателей. Еще в одном случае пожаловались на слабую освещенность на участке для голосования», – сообщил Гирфанов.

Ситуацию удалось быстро разрешить, просто связавшись с наблюдателями на местах. В случаях с углом обзора камеры и освещенностью удалось все исправить, а жалоба на не подшитые книги избирателей не подтвердилась.

«Каких-либо серьезных нарушений, способных повлиять на результаты избирательной кампании, в течение всего дня голосования в Татарстане зафиксировано не было. Выборы проводятся легитимно и чисто», – подчеркнул Ильнар Гирфанов.

Открытый Корпусом наблюдателей в РТ ситуационный штаб будет работать до последнего подписанного протокола. На своих участках до полного завершения подсчета голосов останутся и все наблюдатели. Окончательно итоги работы общественного наблюдательного корпуса будет подведено завтра, 19 марта, на пресс-конференции, которая состоится на площадке ИА «Татар-информ» в полдень.