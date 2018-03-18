В Татарстане на 18.00 проголосовали почти 70 процентов избирателей

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Явка на выборах Президента РФ в Татарстане на 18 часов составила 69,21 процента. Такие данные приводит Государственная автоматизированная система «Выборы»
Лидером по явке остается Кайбицкий муниципальный район РТ. Там проголосовали 98,08 процента избирателей. В тройке лидеров также Атнинский и Апастовский районы с явкой 95,03 и 94,88 процента соответственно.
Замыкают рейтинг три района Казани: Кировский (54,7 процента), Приволжский (54,04 процента) и Советский (53,48 процента).