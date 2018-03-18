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В Татарстане на 18.00 проголосовали почти 70 процентов избирателей

18 марта 2018, 19:28 , Фото: Рамиль Гали

В Татарстане на 18.00 проголосовали почти 70 процентов избирателей Лидером по явке остается Кайбицкий мунициальный район РТ, где явка достигла 98,08 процента.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Явка на выборах Президента РФ в Татарстане на 18 часов составила 69,21 процента. Такие данные приводит Государственная автоматизированная система «Выборы»

Лидером по явке остается Кайбицкий муниципальный район РТ. Там проголосовали 98,08 процента избирателей. В тройке лидеров также Атнинский и Апастовский районы с явкой 95,03 и 94,88 процента соответственно.

Замыкают рейтинг три района Казани: Кировский (54,7 процента), Приволжский (54,04 процента) и Советский (53,48 процента).


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