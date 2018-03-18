Тукаевцы в день выборов голосуют даже из Вьетнама

(Тукаевский район, 18 марта, «Татар-информ», «Светлый путь»). В день выборов Президента России многие жители Тукаевского района Татарстана отдали свои голоса за пределами муниципалитета. В том числе пятеро туристов проголосовали во Вьетнаме.

Кроме того, двое тукаевцев проголосовали в Чехии. Были и те, кто оформил талоны для голосования в Санкт-Петербурге, Нижневартовске и других местах.

На четырех участках из 44 – в Бетьках, Бикляни, Круглом Поле и поселке совхоза «Татарстан» – выборы Президента России проходят с использованием комплексов для электронного голосования. Вместо обычных бумажных бюллетеней избирателям выдают электронные бюллетени со штрих-кодами. До голосования избиратели проходят обучение на специальных тренажерах.

«Мне было очень удобно голосовать в электронном режиме. Сначала немного поволновалась, но в итоге все оказалось легко», – поделилась впечатлениями бухгалтер Ирина Меновщикова, находящаяся сейчас в декретном отпуске. Евгений Тупиков, участвовавший в голосовании впервые, также отметил удобство электронного голосования. Ему как молодому избирателю вручили памятный подарок.

«В целом, население позитивно относится к сегодняшнему событию. Приходят с целью исполнить свой гражданский долг», – заметила секретарь УИК Татьяна Калашникова. В первой половине дня на Бетькинском электронном избирательном участке отдали свои голоса 646 избирателей из 1444 зарегистрированных.

В Круглом Поле в здании школы работают два избирательных участка. На одном голосуют с помощью бумажных бюллетеней, на другом – в электронном режиме. На втором участке (№ 2643) к 13 часам выразили мнение 620 из 1309 избирателей. На участке же № 2644 было оживленно с самого утра. «По сравнению с другими годами в нынешнем круглопольцы проявили особую активность», – отметила глава сельского поселения Эльмира Низамова.

В целом в Круглом Поле уже при входе в школу чувствуется праздничное настроение. Во дворе фольклорные коллективы представили концертные номера. Жители, пришедшие на выборы, присоединились к песням и танцам артистов. В фойе школы организована ярмарка, на которую приехали предприниматели из Заинска.

На 17 часов в Тукаевском районе из числа внесенных в списки 31 тыс. 48 избирателей проголосовали 23 тыс. 574, что составляет 75,8 процента.