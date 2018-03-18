В Пестречинском районе исполнила свой гражданский долг 102-летняя избирательница

(Казань,18 марта, «Татар-информ»). В Пестречинском районе Татарстана проголосовала 102-летняя местная жительница. Об этом пишет местная газета «Вперед».

К пенсионерке Марии Пилюгиной члены участковой избирательной комиссии пришли домой. Преклонный возраст не стал для нее поводом отказаться от реализации своего избирательного права.

Благодаря возможности голосовать дома она отдала свой голос за понравившегося ей кандидата в Президенты.

Пилюгина заметила, что всегда занимала активную гражданскую позицию. «Ни одни выборы не проходят без меня. Всегда участвую в голосовании», – сказала она.