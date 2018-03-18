Все новости Татарстан Россия

Политика

Явка избирателей на выборах Президента РФ достигла почти 60 процентов

18 марта 2018, 19:19 , Фото: Рамиль Гали

Явка избирателей на выборах Президента РФ достигла почти 60 процентов К 19 часам по московскому времени Центральная избирательная комиссия вывела на экран данные по явке.
В Нижнекамске явка избирателей превысила 50-процентный рубеж
Жители Высокогорского района показали высокую активность на выборах
В Татарстане к 18 часам проголосовало около 2 млн избирателей
В Нижнекамске на 18 часов проголосовали почти 70 процентов избирателей
За час до финиша в Набережных Челнах проголосовали 63 процента

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Явка избирателей на выборах Президента РФ достигла 59,5 процента, передает ТАСС.

Эти данные были выведены на экране в Информационном центре Центральной избирательной комиссии в 19 часов по московскому времени.

Кандидатами на пост главы государства в России являются восемь политиков: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter