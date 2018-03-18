Явка избирателей на выборах Президента РФ достигла почти 60 процентов

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Явка избирателей на выборах Президента РФ достигла 59,5 процента, передает ТАСС.

Эти данные были выведены на экране в Информационном центре Центральной избирательной комиссии в 19 часов по московскому времени.

Кандидатами на пост главы государства в России являются восемь политиков: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).