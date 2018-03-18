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Нурлатцы присоединились к фотомарафону «#Айданавыборы»

18 марта 2018, 19:00 , Фото: «Дружба»

Нурлатцы присоединились к фотомарафону «#Айданавыборы» В день выборов на всех избирательных участках района и города организованы различные культурные и спортивные мероприятия.
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(Нурлат, 18 марта, «Татар-информ», «Дружба»). В Нурлате выборы Президента России сопровождаются яркой развлекательной программой.

Перед проголосовавшими выступили фольклорные и школьные коллективы, для них была организована экскурсия по местному краеведческому музею. В Доме дружбы народов собрались представители национально-культурных объединений. После встречи они дружно присоединились к фотомарафону «#Айданавыборы».

Для детей на избирательном участке были организованы спортивно-развлекательные игры. А взрослые смогли принять участие в шахматном турнире и поиграть в домино.

«И раньше, когда мы еще были маленькими, выборы проходили с песнями, играми. Люди ходили в гости друг к другу. И нынче для избирателей подготовили интересную программу. С удовольствием посмотрели концерт, поучаствовали в шахматном турнире», – заметил бывший механизатор Николай Паруков. 


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