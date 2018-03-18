В Удмуртии закрылись все избирательные участки

(Ижевск, 18 марта, «Татар-информ», Юлия Семенова). Ровно в 20 часов по местному времени (в 19 часов по Москве) в Удмуртии закрылись все 1204 избирательных участка.

Явка избирателей на выборах Президента России в Удмуртии к 18 часам составила 57.71 процента.

По информации регионального ЦИК, наиболее высокой явка оказалась в Алнашском (71,75 процента) и Юкаменском районах (71,34 процента).

Среди городов республики по-прежнему лидирует Воткинск, где явка к 18 часам достигла 58,85 процента. В районах Ижевска проголосовали более 50 процентов избирателей.