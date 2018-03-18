Валерий Власов: «Я проголосовал за стабильность!»

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Бывший секретарь Совета безопасности РТ, депутат Государственного Совета Татарстана генерал-лейтенант Валерий Власов проголосовал на президентских выборах и рассказал о своих впечатлениях, пишет журнал «Ялкын».

«Сегодня я выбирал не только Президента Российской Федерации, но и Верховного главнокомандующего! По месту жительства голосовал в Казани, а как депутат Госсовета республики поехал в Камско-Устинский и Тетюшский районы. На встречах избиратели делились лишь положительными впечатлениями», – заметил собеседник издания.

И добавил: «Лично я проголосовал за стабильность. Наша страна должна быть экономически устойчивой и развивающейся, за это я и проголосовал».

Также Валерий Власов обратил внимание на то, что на избирательные участки пришли и молодые пары, и родители с детьми, и люди пожилого возраста.

В Татарстане работают шесть окружных избирательных комиссий и 2817 участковых избирательных комиссий. Принять участие в выборах Президента в республике могут 2 млн 933 тыс. избирателей.