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Валерий Власов: «Я проголосовал за стабильность!»

18 марта 2018, 18:49 , Фото: yalkyn.com

Валерий Власов: «Я проголосовал за стабильность!» Бывший секретарь Совета безопасности РТ поделился впечатлениями от посещения избирательных участков.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Бывший секретарь Совета безопасности РТ, депутат Государственного Совета Татарстана генерал-лейтенант Валерий Власов проголосовал на президентских выборах и рассказал о своих впечатлениях, пишет журнал «Ялкын».

«Сегодня я выбирал не только Президента Российской Федерации, но и Верховного главнокомандующего! По месту жительства голосовал в Казани, а как депутат Госсовета республики поехал в Камско-Устинский и Тетюшский районы. На встречах избиратели делились лишь положительными впечатлениями», – заметил собеседник издания.

И добавил: «Лично я проголосовал за стабильность. Наша страна должна быть экономически устойчивой и развивающейся, за это я и проголосовал».

Также Валерий Власов обратил внимание на то, что на избирательные участки пришли и молодые пары, и родители с детьми, и люди пожилого возраста.

В Татарстане работают шесть окружных избирательных комиссий и 2817 участковых избирательных комиссий. Принять участие в выборах Президента в республике могут 2 млн 933 тыс. избирателей. 


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