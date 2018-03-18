(Набережные Челны, 18 марта, «Татар-информ»). В Челнах к 18 часам проголосовали свыше 70 процентов избирателей, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

По данным на 17.45 по московскому времени, 70,19 процента избирателей Набережных Челнов приняли участие в выборах Президента Российской Федерации.

Наибольшую активность проявили жители Комсомольского района, где на избирательные участки пришли 73 тысячи 881 человек или 71,25 процента от общего числа голосующих.

В Автозаводском районе в голосовании приняли участие 85 тысяч 501 человек или 70,21 процента, в Центральном — 99 тысяч 677 горожан или 69,41 процента.

Общее количество отдавших свои голоса на президентских выборах в Челнах составило 259 тысяч человек.