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Политика, Общество

В Нижнекамске десятки избирателей посетили медицинские кабинеты

18 марта 2018, 18:29

На выборах Президента РФ в Нижнекамске прошла акция «Здоровое зрение».
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(Нижнекамск, 18 марта, «Татар-информ», «НТР Нижнекамск»). Бесплатное медицинское обследование стало дополнительным бонусом для жителей Нижнекамска, которые пришли сегодня на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах Президента России. Его можно было пройти до 12 часов дня.

Голосующим предложили проверить зрение, пройти консультацию у маммолога, сделать флюорографию, измерить давление.

Желающих пройти обследование было много. В основном предложенными медицинскими услугами воспользовались люди пожилого возраста.

«Всего мы осмотрели 74 человек, – рассказала медсестра доврачебного кабинета Рафина Гайфуллина. – Отклонения были выявлены у пяти человек. Дальше мы будем отправлять их на прием к специалистам».


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